В Красноярском крае пять проектов получили более 8,8 млн рублей грантовой поддержки

Пять проектов из Красноярского края стали победителями Грантового конкурса «Движения первых» в 2026 году. Общая сумма поддержки составила 8,8 млн рублей. Председатель Совета регионального отделения «Движения первых» Ксения Юрлагина отметила рост качества заявок и вовлеченности участников. В этом году проекты из Красноярского края привлекли больше средств, чем в прошлом, что говорит о повышении качества заявок и уровня проработки проектов. Мы также вошли в десятку регионов по количеству поданных заявок — это показатель высокой активности и вовлеченности нашей молодежи. Самую крупную поддержку получил проект Красноярского государственного педагогического университета имени В. П. Астафьева — всероссийский акселератор «Единство народов». На его реализацию направят более 5,4 млн рублей. Проект пройдет с июня по ноябрь и объединит более 2,2 тысячи школьников, студентов и молодых педагогов. В рамках акселератора будут организованы образовательные модули, выездные школы и всероссийский слёт с конкурсом лучших практик. Также гранты получили ещё четыре инициативы: в Красноярске реализуют просветительские квесты «Добрые дела в Ореховой роще», в Железногорске создадут музей и отряд юных экскурсоводов в рамках проекта «Zнамя Памяти», в Енисейском округе пройдет художественный пленэр для детей и молодежи, а в Шушенском районе — семейный фестиваль межнационального единства. Конкурс проходит в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» и направлен на поддержку социальных, образовательных и культурных инициатив.