Челябинские школьники собрали 150 килограммов пластиковых крышек

Около 150 кг пластиковых крышек собрали ученики лицея № 148 в Челябинске в ходе проекта «Экогид». Реализация таких инициатив отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в аппарате губернатора и правительства Челябинской области.
Все собранные крышечки отправятся на переработку и станут материалом для изготовления новых вещей. Например, шахмат и шашек — такие экологичные сувениры получили участники проекта. Кроме того, для школьников был организован интерактивный квиз, где они смогли в игровом формате проверить свои экологические знания, а 25 самых активных ребят посетили экскурсию на предприятие «Втор-Ком». Там они увидели полный цикл обработки отходов — от сортировки и подготовки сырья до дальнейшего производства новой продукции.
«Всех нас учили не бросать мусор на землю, пол, в любое другое, не предназначенное для этих целей место — только в урну. Сейчас важно научиться еще и при любой возможности разделять отходы, чтобы ненужный пластик, стекло, металл, бумага стали вторсырьем и позволили сберечь природные ресурсы, которые далеко не безграничны. Здорово, что существуют такие экопроекты, где основные принципы раздельного сбора твердых коммунальных отходов можно усвоить через увлекательную игру», — отметил заместитель министра экологии Челябинской области Иван Кинев.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.