Ричмонд
+12°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижегородской области пройдут 4 ярмарки для местных производителей

На них местным предпринимателям предоставят бесплатные места для торговли.

Источник: Национальные проекты России

Четыре ярмарки «Покупайте нижегородское» с бесплатными местами для местных предпринимателей состоятся в апреле в Нижегородской области по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Ярмарки “Покупайте нижегородское” — одна из самых востребованных мер государственной поддержки местных предпринимателей и самозанятых. Такой инструмент позволяет бизнесу повысить узнаваемость своей продукции среди жителей. В апреле ярмарки пройдут в Сеченовском, Ковернинском и Володарском муниципальных округах», — отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Такие ярмарки традиционно проводятся в дни районов, городов и сел, в народные и государственные праздники, а также во время фестивалей народных художественных промыслов. Для получения бесплатного торгового места на ярмарке предпринимателям необходимо обратиться в администрацию муниципального или городского округа. Полный график работы ярмарок и контактные данные ответственных лиц можно найти на сайте.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.