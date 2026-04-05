В Нижегородской области пройдут 4 ярмарки для местных производителей

Четыре ярмарки «Покупайте нижегородское» с бесплатными местами для местных предпринимателей состоятся в апреле в Нижегородской области по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Ярмарки “Покупайте нижегородское” — одна из самых востребованных мер государственной поддержки местных предпринимателей и самозанятых. Такой инструмент позволяет бизнесу повысить узнаваемость своей продукции среди жителей. В апреле ярмарки пройдут в Сеченовском, Ковернинском и Володарском муниципальных округах», — отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
Такие ярмарки традиционно проводятся в дни районов, городов и сел, в народные и государственные праздники, а также во время фестивалей народных художественных промыслов. Для получения бесплатного торгового места на ярмарке предпринимателям необходимо обратиться в администрацию муниципального или городского округа. Полный график работы ярмарок и контактные данные ответственных лиц можно найти на сайте.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.