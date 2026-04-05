Арт-резиденция «Каменка» в Красноярске отметит день рождения спектаклем

5 апреля арт пространство «Каменка» впервые за три года отметит свой день рождения иммерсивной постановкой «Тут вам не ДК».
Зрители станут не наблюдателями, а участниками действия. Они увидят, как бывший Дворец молодёжи проживает свою историю от репетиций самодеятельных коллективов до стартовой площадки для креативных брендов края.
Организаторы называют это «спектаклем-трансформацией» и так отвечают на главный вопрос, который получают 12 лет подряд.
Легендарный «Бал в кедах», который долгое время был визитной карточкой дня рождения «Каменки», в этом году решили не проводить — вместо него этот самый спектакль.
Также пройдет ярмарка ремесленников, а завершит праздник концерт.
Вход свободный, но по предварительной регистрации. Начало в 18:00.