Жители Ростовской области увидят звездопад Лириды с 16 апреля

С 16 апреля активизируется метеорный поток Лириды. В этом году сложились благоприятные условия для наблюдений, поэтому жители Ростовской области смогут увидеть звездопад. Об этом rostov.aif.ru сообщил заведующий астрономической обсерваторией парка имени Максима Горького Николай Дёмин.
Лириды — один из старейших ежегодно действующих метеорных потоков, который образовала комета C/1861 G1 Тэтчер. Каждый год в конце апреля Земля проходит сквозь шлейф пыли, оставленный кометой. Частицы входят в атмосферу на высотах 100−120 км со скоростью около 49 км/с и сгорают, создавая яркие вспышки — именно их мы и видим как метеоры.
Радиант потока находится на границе созвездий Лиры и Геркулеса, но ближе к Лире — отсюда и название. Поскольку созвездие Лиры поднимается над горизонтом около 5:00, наблюдать за звездопадом лучше под утро.
Пик активности Лириды придётся на ночь с 22 на 23 апреля: в это время ожидается до 18 метеоров в час. Наблюдения возможны и в другие ночи — 21, 22, 23 и 24 апреля.