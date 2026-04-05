Жители Ростовской области увидят звездопад Лириды с 16 апреля

Лириды — один из старейших ежегодно действующих метеорных потоков, который образовала комета C/1861 G1 Тэтчер. Каждый год в конце апреля Земля проходит сквозь шлейф пыли, оставленный кометой. Частицы входят в атмосферу на высотах 100−120 км со скоростью около 49 км/с и сгорают, создавая яркие вспышки — именно их мы и видим как метеоры.