Самарские инженеры создали установку для испытаний двигателей дронов

Установку для тестирования малоразмерных газотурбинных двигателей в экстремальных климатических и высотных условиях разработали инженеры Самарского университета им. Королева. Работа велась по национальному проекту «Молодёжь и дети», сообщили в Министерстве науки и высшего образования Самарской области.
Созданная установка воспроизводит сложные погодные условия со значительными перепадами температур и атмосферного давления. Также она позволяет определять, как поведет себя тот или иной двигатель, как изменятся его характеристики из-за атмосферных осадков и прочих неблагоприятных явлений. Например, с помощью установки можно увидеть, что произойдет с двигателем, если во время полета внутрь него будут попадать снег, дождь, кусочки льда и даже целые сосульки.
«Можно, например, отслеживать “живучесть” систем управления двигателем, как влияют на нее низкие температуры, можно изучать характеристики различных топлив: как оно будет гореть на определенной высоте, замерзнет при минус 50 градусах или нет, нужна ли будет дополнительная система подогрева топливного бака. Можно также проводить испытания на влияние на работу двигателя атмосферных осадков», — отметил старший научный сотрудник лаборатории «Энергетические установки» Самарского университета им. Королева Евгений Филинов.
По его словам, уникальность данного испытательного комплекса в том, что он разработан для тестирования именно малоразмерных газотурбинных двигателей, используемых в малой и беспилотной авиации, а также в небольших энергоустановках.
