В день основания нацпарк показал отдыхающего леопарда в Приморье

Самец остановился перед камерой и спокойно перевел дух.

Источник: «Земля леопарда»

В день основания национального парка «Земля леопарда» сотрудники поделились снимком главного символа территории. В объектив камеры попал сильный самец дальневосточного леопарда под номером Leo 160M. На кадрах редкая кошка спокойно отдыхает. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.

На снимке отважный зверь, который отличается превосходным здоровьем и стойкостью, на мгновение останавливается и прикрывает глаза. Животное будто радуется тишине и умиротворению.

«Этот покой — результат долгой и кропотливой работы сотни ученых, госинспекторов и всех, кто причастен к сохранению дальневосточного леопарда», — рассказали в нацпарке «Земля леопарда».

Сейчас специалисты продолжают борьбу за сохранение самой редкой большой кошки России. Работа ради безопасной жизни хищников не останавливается.