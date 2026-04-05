МВД сообщило о проверке таксистов с 6 по 10 апреля в Беларуси

МВД Беларуси сообщило о профакции в отношении водителей такси с 6 по 10 апреля.

Источник: Комсомольская правда

С 6 по 10 апреля Госавтоинспекция проведет республиканскую профилактическую акцию, направленную на повышение безопасности перевозок пассажиров в такси, сообщает МВД Беларуси. Кроме того, наряды ДПС возьмут на контроль соблюдения таксистами ПДД и качество их автомобилей.

В случае выявления нарушений, связанных с порядком допуска водителей и неисправного транспорта к перевозке пассажиров, руководители организаций будут привлекаться к административной ответственности. Все потому, что перевозчики в ответе за жизнь и здоровье пассажиров.

В МВД сообщили, что в 2025 году с участием такси произошло 108 дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека погибли, 113 получили ранения различной степени тяжести.

Кстати, власти Минска сказали, сколько общественного транспорта закупят в 2026.

А еще в Минске водители смогут проверить, будут ли оштрафованы за парковку.

Мы писали, что ГАИ показала массовое ДТП с фурой и тремя легковушками на МКАД в Минске 4 апреля.