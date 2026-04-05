Нижегородские работающие родители смогут получить новую выплату

Работающие родители, которые воспитывают двоих и более детей смогут оформить новую меру соцподдержки — ежегодную семейную выплату. Об этом сообщает Социальный фонд России по Нижегородской области.
Выплату смогут оформить не все работающие родители. Речь идёт о семьях, чей среднедушевой доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума в регионе. Будет также оцениваться финансовое и имущественное положение семьи.
И родители, и дети должны быть гражданами РФ и постоянно проживать в России.
Выплату могут получить оба родителя независимо друг от друга. Не имеет значения, состоят ли родители в браке.
Размер выплаты — это разница между суммой расчётного НДФЛ с дохода за предыдущий год и суммой, исчисленной с того же дохода в размере 6%. То есть для получения выплаты важно, чтобы с дохода родителя был уплачен НДФЛ в предыдущем году. Если единственным доходом был доход от самозанятости или от предпринимательской деятельности на специальных налоговых режимах, то выплата предоставляться не будет.
Не могут рассчитывать на выплату должники по алиментам, а также те, кто был лишён родительских прав или ограничен в них.
Заявление можно будет подать с 1 июня до 1 октября 2026 года через портал Госуслуги или лично в клиентских службах СФР и МФЦ.