Ричмонд
+12°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крошечного бельчонка с частичным параличом лап спасают воронежские волонтеры

Больного бельчонка обнаружили в парке «Танаис».

Источник: Комсомольская правда

Первая весенняя подопечная белочка появилась в воронежском сообществе помощи диких животных «Сердце леса». Маленькому больному зверьку, которого нашли в парке «Танаис» Советского района, волонтеры оказывают поддержку. У него диагностировали парез задних конечностей (это неврологический синдром, при котором снижается мышечная сила лап, частичный паралич). Об этом они рассказали накануне.

По словам добровольцев, крошечной самочке всего около 25-ти дней — в таком возрасте бельчата должны греться в гнезде-гайне, а не бороться за жизнь в руках ветеринаров. Малышку обнаружили в парке в критическом состоянии. Сейчас волонтеры-спасатели делают все возможное, чтобы восстановить двигательные функции лапок.

Специалисты подчеркнули, что крайне осторожны в прогнозах, однако надежда на успех есть — крохе уже назначена терапия, и если организм откликнется на лечение, у нее появится шанс вернуться в родную стихию.