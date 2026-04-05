Крошечного бельчонка с частичным параличом лап спасают воронежские волонтеры

Первая весенняя подопечная белочка появилась в воронежском сообществе помощи диких животных «Сердце леса». Маленькому больному зверьку, которого нашли в парке «Танаис» Советского района, волонтеры оказывают поддержку. У него диагностировали парез задних конечностей (это неврологический синдром, при котором снижается мышечная сила лап, частичный паралич). Об этом они рассказали накануне.
По словам добровольцев, крошечной самочке всего около 25-ти дней — в таком возрасте бельчата должны греться в гнезде-гайне, а не бороться за жизнь в руках ветеринаров. Малышку обнаружили в парке в критическом состоянии. Сейчас волонтеры-спасатели делают все возможное, чтобы восстановить двигательные функции лапок.
Специалисты подчеркнули, что крайне осторожны в прогнозах, однако надежда на успех есть — крохе уже назначена терапия, и если организм откликнется на лечение, у нее появится шанс вернуться в родную стихию.