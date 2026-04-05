Красноярцам напомнили, куда бесплатно сдать старые шины

Бесплатно принять авторезину от физических и юридических лиц готова компания «Тат-нефть». Пункт расположен в Емельяновском районе на 15-м километре автодороги Красноярск — Енисейск, работает по будням с 9:00 до 15:00. Здесь принимают шины от легковых и грузовых машин, в том числе шипованные. Не подходят индустриальные, сельскохозяйственные и вездеходные покрышки.