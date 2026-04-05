Красноярцам напомнили, куда бесплатно сдать старые шины

В Красноярске приближается сезон смены резины, и городские власти напомнили водителям, куда можно сдать старые покрышки на переработку.

В Красноярске приближается сезон смены резины, и городские власти напомнили водителям, куда можно сдать старые покрышки на переработку.

Бесплатно принять авторезину от физических и юридических лиц готова компания «Тат-нефть». Пункт расположен в Емельяновском районе на 15-м километре автодороги Красноярск — Енисейск, работает по будням с 9:00 до 15:00. Здесь принимают шины от легковых и грузовых машин, в том числе шипованные. Не подходят индустриальные, сельскохозяйственные и вездеходные покрышки.

Также отработанную резину на утилизацию принимают ООО «ВторШина» (по договору для организаций). В поселке Березовка на Просвещения, 1А тоже есть пункт приема.

Шины нельзя выбрасывать в контейнеры для ТКО — мусоровозы их не забирают, а за незаконное складирование грозит штраф до 400 тысяч рублей. Брошенные или закопанные шины разлагаются более ста лет и выделяют токсичные вещества.

