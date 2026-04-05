Миграция птиц в Татарстане: одни прилетели раньше, другим негде гнездиться

Ранняя весна в Татарстане принесла с собой не только потепление, но и возвращение многочисленных видов перелетных птиц, включая скворцов, жаворонков и зябликов. Однако, как отмечают эксперты, радость от этого природного явления омрачается «жилищным дефицитом» для пернатых в городской среде. Об этом пишет ИА «Татар-информ».
Ежегодная весенняя миграция в этом году началась раньше обычного, что обусловлено аномально теплой погодой в марте. Как сообщил доктор биологических наук Ильдар Еналеев, уже 8−9 марта в Казани были замечены первые грачи, что на неделю раньше привычных сроков. За ними последовали и другие виды, обычно прибывающие позже, например, цапли, которые появились в окрестностях столицы Татарстана в конце марта. Скворцы и чайки-хохотуньи также вернулись в регион примерно на 7−10 дней ранее.
Опасения по поводу возможных заморозков орнитологи считают необоснованными. По словам Еналеева, птицы обладают природным механизмом предсказания погоды, который значительно точнее человеческих технологий, позволяя им ориентироваться на предстоящие климатические условия.
Профессор КФУ Ильгизар Рахимов также подтверждает массовое возвращение пернатых, отмечая, что скворцы уже активно занимают скворечники. Однако, он выражает обеспокоенность нехваткой мест для гнездования в городах: вырубка старых деревьев с дуплами и недостаточное количество искусственных домиков создают серьезные проблемы для птичьей популяции.
Среди примечательных явлений прошлого года отмечена встреча с белоголовым сипом, крупным хищником-падальщиком, который не наблюдался в Татарстане более 50−60 лет.
Приятной новостью стало замедление многолетнего снижения численности воробьев в Казани, которые постепенно начинают восстанавливать свою популяцию, хотя их количество все еще остается недостаточным для города-миллионника.
Скворцы и воробьи играют важную роль в экосистеме: скворцы уничтожают гусениц, вредящих деревьям, а воробьи поедают семена сорных растений и насекомых, выступая, по сути, санитарами садов.
Проблема стай птиц-падальщиков на полигонах остается актуальной, однако на полигоне «Восточный» успешно реализуется проект по их отпугиванию с помощью обученных хищных птиц — канюков. Тем не менее, несанкционированные свалки и переполненные мусорные баки во дворах продолжают привлекать к себе птиц, включая таких редких, как орланы-белохвосты. Желающим помочь птицам, орнитологи советуют развешивать скворечники, ориентируя их леток на юг и избегая украшений, так как птицы предпочитают уединенные и простые жилища. В период появления птенцов, покинувших гнездо, следует вмешиваться только в случае непосредственной опасности, пересадив птенца на ветку. Также весной стоит быть осторожными с воронами, защищающими свое потомство. Впереди ожидается массовый прилет водоплавающих птиц, а в мае миграцию завершат соловьи и стрижи.