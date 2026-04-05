Миграция птиц в Татарстане: одни прилетели раньше, другим негде гнездиться

Проблема стай птиц-падальщиков на полигонах остается актуальной, однако на полигоне «Восточный» успешно реализуется проект по их отпугиванию с помощью обученных хищных птиц — канюков. Тем не менее, несанкционированные свалки и переполненные мусорные баки во дворах продолжают привлекать к себе птиц, включая таких редких, как орланы-белохвосты. Желающим помочь птицам, орнитологи советуют развешивать скворечники, ориентируя их леток на юг и избегая украшений, так как птицы предпочитают уединенные и простые жилища. В период появления птенцов, покинувших гнездо, следует вмешиваться только в случае непосредственной опасности, пересадив птенца на ветку. Также весной стоит быть осторожными с воронами, защищающими свое потомство. Впереди ожидается массовый прилет водоплавающих птиц, а в мае миграцию завершат соловьи и стрижи.