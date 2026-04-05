Волгоградец спотыкнулся и напоролся на штырь оградки на кладбище

Однако, уходящая неделя на Димитриевском кладбище не обошлась без чрезвычайного происшествия. Подвыпивший мужчина, пришедший поминать, споткнулся и напоролся на штырь могильной оградки. Пришлось вызывать скорую помощь. К сожалению, такое случается не впервые: острые края, забытые банки и неосторожная походка порой становятся причиной серьезных травм. Горожан призывают быть внимательными.