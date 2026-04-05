В Саратовской области будущие технологи посетили кондитерскую фабрику

Студенты технологических направлений института биотехнологии Вавиловского университета в Саратовской области побывали на кондитерской фабрике. Мероприятия по подготовке кадров в АПК отвечают задачам нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.
Экскурсию провели выпускники Вавиловского университета, работающие на фабрике. Студентам рассказали о реконструкции и обновлении производственных мощностей, новых рынках сбыта, включая экспортные направления. В лаборатории хранения образцов будущим технологам объяснили важность входного контроля сырья и продемонстрировали основные виды производственных браков.
В ходе мероприятия учащиеся познакомились с историей развития фабрики, современной структурой предприятия, технологическими линиями и ассортиментом выпускаемой продукции. Завершилась экскурсия дегустационной сессией, во время которой ребята определяли качество производимой продукции.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.