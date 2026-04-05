В Воткинском районе Удмуртии запустили гастротур «Лепить по-русски»

Гастрономический тур «Лепить по-русски» появился в селе Перевозном Удмуртской Республики, сообщили в администрации Воткинского района. Развитие новых маршрутов и туров соответствует целям национального проекта «Туризм и гостеприимство».
Турмаршрут уже посетила первая группа гостей. Они познакомились с историей села Перевозного и особенностями русской кухни. Кроме того, туристы погрузились в секреты национальной кухни — они принимали участие в лепке пельменей по старинным рецептам местных жителей. Программу дополнили дегустация и народные игры.
Гастротур «Лепить по-русски» стал совместным проектом местных специалистов. Его организовали сотрудники Перевозинского сельского культурного центра совместно с Центром развития туризма Воткинского района и Воткинским районным потребительским обществом.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.