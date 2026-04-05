Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воткинском районе Удмуртии запустили гастротур «Лепить по-русски»

Турмаршрут уже посетили первые гости — они участвовали в приготовлении пельменей по старинным рецептам.

Источник: Национальные проекты России

Гастрономический тур «Лепить по-русски» появился в селе Перевозном Удмуртской Республики, сообщили в администрации Воткинского района. Развитие новых маршрутов и туров соответствует целям национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Турмаршрут уже посетила первая группа гостей. Они познакомились с историей села Перевозного и особенностями русской кухни. Кроме того, туристы погрузились в секреты национальной кухни — они принимали участие в лепке пельменей по старинным рецептам местных жителей. Программу дополнили дегустация и народные игры.

Гастротур «Лепить по-русски» стал совместным проектом местных специалистов. Его организовали сотрудники Перевозинского сельского культурного центра совместно с Центром развития туризма Воткинского района и Воткинским районным потребительским обществом.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.