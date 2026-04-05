Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Знаменитый российский автогонщик Владимир Черевань поделится секретами мастерства с нижегородцами

На трассе «Нижегородское кольцо» 11 апреля пройдут учебно-тренировочные сборы по кольцевым автогонкам.

Источник: Время

Один из самых именитых российских автогонщиков Владимир Черевань примет участие в учебно-тренировочных сборах, которые состоятся на трассе «Нижегородское кольцо» в Богородском округе 11 апреля.

Владимир Черевань — многократный чемпион России, участник международных турниров в различных дисциплинах автоспорта. Он участвовал в ралли, ралли-кроссе, трековых и кольцевых автогонках, а его общий водительский стаж составляет 58 лет. Впервые сев за руль в 8-летнем возрасте (он начал заниматься картингом еще в СССР), 66-летний Черевань гоняет до сих пор.

На сборах для профессиональных гонщиков и новичков Виктор Черевань поделится своим опытом и мастерством. Увидеть заезды легендарного гонщика могут все желающие на трассе «Нижегородское кольцо».

Возрастное ограничение: 18+.