Знаменитый российский автогонщик Владимир Черевань поделится секретами мастерства с нижегородцами

Один из самых именитых российских автогонщиков Владимир Черевань примет участие в учебно-тренировочных сборах, которые состоятся на трассе «Нижегородское кольцо» в Богородском округе 11 апреля.
Владимир Черевань — многократный чемпион России, участник международных турниров в различных дисциплинах автоспорта. Он участвовал в ралли, ралли-кроссе, трековых и кольцевых автогонках, а его общий водительский стаж составляет 58 лет. Впервые сев за руль в 8-летнем возрасте (он начал заниматься картингом еще в СССР), 66-летний Черевань гоняет до сих пор.
На сборах для профессиональных гонщиков и новичков Виктор Черевань поделится своим опытом и мастерством. Увидеть заезды легендарного гонщика могут все желающие на трассе «Нижегородское кольцо».
