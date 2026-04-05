Центр «Мой бизнес» Чувашии провел 32 обучающих мероприятия с начала года

Более 640 человек посетили 32 образовательных мероприятия в центре «Мой бизнес» Чувашской Республики за первые 3 месяца 2026 года. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития и имущественных отношений региона.
Предприниматели, представители инновационных компаний и промышленных кластеров республики и некоммерческих организаций участвовали в семинарах по выходу на маркетплейсы, построению системы продаж, цифровым инструментам для бизнеса, социальному предпринимательству и госзакупкам. Отдельный блок был посвящен поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. Часть мероприятий прошла в выездном формате в муниципальных округах республики.
«Первый квартал показал, что запрос на практическое обучение только растет. Людей интересуют конкретные вещи, мы строим программу именно под такие запросы, и посещаемость это подтверждает», — отметила руководитель центра «Мой бизнес» Чувашской Республики Татьяна Макаркина.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.