Семь общественных пространств благоустроят в Сочи в 2026 году

Скверы, мемориалы, общественные площадки планируют благоустроить в разных районах Сочи в 2026 году по программе инициативных проектов. На приведение в порядок семи территорий, выбранных жителями, из казны выделят 20 млн рублей.
Проекты предложили сами сочинцы, и отобрала городская комиссия. Так, в Хостинском районе реконструируют мемориал в сквере «Комсомольский». В сквере «Фестивальный» на улице Яна Фабрициуса создадут подъездную площадку.
В Лазаревском районе обустроят зону отдыха на улице Глинки и фотозону на улице Победы.
На пересечении улиц Юных Ленинцев и Конституции в Центральном районе создадут прогулочную зону.
В селе Верхнениколаевский Адлерского района установят уличное освещение в зеленой зоне по проекту «Безопасный сквер». А на улице Мира облагородят сквер «Скорбящая мать».
Глава города Андрей Прошунин сообщил, что за последние пять лет Сочи выделил 185 млн рублей на благоустройство парков, скверов, детских и спортивных площадок. Он отметил важную роль самих сочинцев в этом процессе. «Помимо городской программы сочинцы могут поучаствовать в благоустройстве городских территорий в рамках федерального проекта “Формирование комфортной городской среды”. Голосование начнётся на портале Госуслуг 21 апреля», — рассказал Прошунин.