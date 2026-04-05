Семь общественных пространств благоустроят в Сочи в 2026 году

Глава города Андрей Прошунин сообщил, что за последние пять лет Сочи выделил 185 млн рублей на благоустройство парков, скверов, детских и спортивных площадок. Он отметил важную роль самих сочинцев в этом процессе. «Помимо городской программы сочинцы могут поучаствовать в благоустройстве городских территорий в рамках федерального проекта “Формирование комфортной городской среды”. Голосование начнётся на портале Госуслуг 21 апреля», — рассказал Прошунин.