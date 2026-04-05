Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд в Дагестане взыскал более 650 тыс. рублей за свалку у волгоградского СНТ

Верховный суд Республики Дагестан постановил взыскать более 650 тысяч рублей с местного жителя в качестве компенсации вреда, нанесенного почве на территории Волгограда, сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Установлено, что сброс отходов с грузовика, собственником которого является житель другого региона, произошел в Советском районе Волгограда вблизи СНТ «Электромонтажник».

В результате была захламлена территория площадью 16,92 кв.м. Объем сброшенных отходов составил 20,304 куб.м.

— Собственник транспортного средства привлечен к административной ответственности по ч. 3.3 ст. 8.2 КоАП РФ в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей. Сумма вреда, причиненного почве в результате сброса отходов, составила 669 338 рублей 67 копеек, — рассказали в природоохранном ведомстве.

В добровольном порядке ущерб не был возмещен, поэтому был подан иск в суд. Решениями Буйнакского районного суда и Верховного суда Республики Дагестан исковые требования Управления удовлетворены в полном объеме.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора.

