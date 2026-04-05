Минский призывник не пришел в военкомат из-за панической атаки

22-летнего ранее не судимого и неработающего минчанина обвиняли в уклонении от призыва на воинскую службу, сообщает агентство «Минск-Новости».
В октябре 2025 года мужчина по повестке должен был явиться в военкомат для отправки на срочную службу, однако не пришел, сославшись на то, что ночью перед предполагаемой отправкой к месту службы у него подскочило давление и случилась паническая атака. Мужчина вызвал скорую, которая доставила его в больницу. Но его не госпитализировали, посоветовав обратиться к психотерапевту в поликлинику, что мужчина и сделал.
Однако больничного у призывника не было, а на звонки работников военкомата он не отвечал, якобы опасаясь телефонных мошенников.
В отношении минчанина возбудили уголовное дело. В суде он свою вину признал и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде общественных работ на срок 300 часов.
