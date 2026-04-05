Маэстро Гергиев привезёт Московский пасхальный фестиваль в Красноярск

Два главных симфонических коллектива страны впервые выступят в Красноярске на одной сценой.
23 апреля в рамках Московского пасхального фестиваля на красноярской сцене сыграет объединённый оркестр Мариинского и Большого театров. За пультом — Валерий Гергиев, который уже несколько лет руководит обеими труппами.
Фестиваль, который маэстро возглавляет с момента основания, в этом году охватит больше двух десятков городов — от Калининграда до Владивостока. Красноярск в этом списке оказался не случайно: по словам организаторов, город давно входит в число приоритетных гастрольных точек благодаря благодарной публике и хорошей акустике зала.
Для Валерия Гергиева, который известен не только дирижёрскими, но и социальными проектами, этот концерт ещё и просветительский жест. Именно он добился возрождения Детского хора России и запустил фестиваль юношеских оркестров. Красноярцам, привыкшим к выступлениям звёзд, такой дуэт оркестров обещает редкую программу.
Ранее в Красноярске начался Транссибирский арт-фестиваль. Он продлится до 10 апреля.