В Самарской области расширили неонатальный скрининг новорожденных

Врач-генетик подчеркивает, что самое важное — начать терапию до появления симптомов. Тогда ребенок растет и развивается как клинически здоровый. Генетический диагноз — это не приговор. Есть гены, которые могут не проявиться, а есть заболевания, развитие которых можно остановить вовремя начатым лечением. Современная медицина уже позволяет это делать.