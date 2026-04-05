Опыт Красноярского края по контролю качества воздуха представили на форуме

Практики Красноярского края по контролю за качеством воздуха презентовали на международном форуме «Экология большого города» в Санкт-Петербурге. Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
В своем докладе первый заместитель министра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк рассказала о том, как выстроена работа с предприятиями, оказывающими негативное воздействие на окружающую среду. На форуме также представили систему контроля качества воздуха в регионе. Мониторинг ведется на 18 стационарных постах. Данные поступают в программно-аппаратный комплекс «АСОИЗА-ПЛЮС». В планах министерства — разработка методики отбора проб промышленных выбросов при низкой скорости газопылевого потока, а также расширение использования дронов в работе эконадзора.
«Практика привлечения к административной ответственности за загрязнение атмосферного воздуха в Красноярском крае сегодня одна из передовых. Предприятия действительно выполняют разработанные планы в периоды НМУ (неблагоприятные метеорологические условия. — Прим. ред.), что исключает накопление загрязняющих веществ. Использование цифровых технологий позволило повысить качество документов, которые готовят природопользователи», — подчеркнула Юлия Гуменюк.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.