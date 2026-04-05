Опыт Красноярского края по контролю качества воздуха представили на форуме

В своем докладе первый заместитель министра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк рассказала о том, как выстроена работа с предприятиями, оказывающими негативное воздействие на окружающую среду. На форуме также представили систему контроля качества воздуха в регионе. Мониторинг ведется на 18 стационарных постах. Данные поступают в программно-аппаратный комплекс «АСОИЗА-ПЛЮС». В планах министерства — разработка методики отбора проб промышленных выбросов при низкой скорости газопылевого потока, а также расширение использования дронов в работе эконадзора.