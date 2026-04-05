Новосибирцы смогут обменять мелочь на купюры с 6 по 18 апреля

С 6 по 18 апреля в Новосибирской области состоится акция «Монетная неделя», организованная Банком России.
Жители смогут бесплатно обменять скопившуюся мелочь на бумажные деньги или зачислить её на счёт без ограничений по сумме. В регионе будет работать не менее 350 точек приёма, включая отделения банков, супермаркеты и кассы пригородного сообщения на вокзале Новосибирск-Главный.
Акция помогает вернуть в оборот монеты, которые оседают в копилках и кошельках, что экономически выгодно: чеканка монет дорога, но их срок службы выше, чем у банкнот.
«Монетная неделя» — отличный повод пустить их в оборот: оплатить покупку, положить на счёт или просто обменять на банкноты. Деньги всегда должны работать, какого бы номинала они ни были, — рассказала НГС заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Светлана Орлова.
Проект зародился в Новосибирске в 2017 году. За время проведения акции жители сдали тонны мелочи: в 2025 году — более 13 тонн (3,2 млн монет на сумму свыше 12,4 млн рублей).
Організаторы советуют заранее сортировать мелочь по номиналу, чтобы ускорить процесс.