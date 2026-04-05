За год в Ростовской области провели более 16 тысяч спортивных мероприятий

В правительстве региона рассказали, что в Ростовской области за год провели более 16,8 тысячи спортивных мероприятий. Итоги работы ведомства подвели на заседании коллегии областного министерства спорта.
По официальным данным, в массовых соревнованиях приняли участие свыше 900 тысяч человек. Особое внимание уделяют молодежи: сейчас физкультурой регулярно занимаются 94 процента местных школьников и подростков.
— Системная работа по развитию инфраструктуры дает реальные результаты. Увеличение доли занимающихся спортом — прямое подтверждение эффективности принятых мер, — подчеркнул заместитель губернатора Игорь Сорокин.
В ближайшие три года власти планируют построить в регионе 75 новых спортивных комплексов и бассейнов. Кроме того, в мае для ветеранов СВО организуют масштабный фестиваль «Кубок защитников Отечества».
