Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За год в Ростовской области провели более 16 тысяч спортивных мероприятий

В Ростовской области за три года построят 75 новых спортивных объектов.

Источник: Комсомольская правда

В правительстве региона рассказали, что в Ростовской области за год провели более 16,8 тысячи спортивных мероприятий. Итоги работы ведомства подвели на заседании коллегии областного министерства спорта.

По официальным данным, в массовых соревнованиях приняли участие свыше 900 тысяч человек. Особое внимание уделяют молодежи: сейчас физкультурой регулярно занимаются 94 процента местных школьников и подростков.

— Системная работа по развитию инфраструктуры дает реальные результаты. Увеличение доли занимающихся спортом — прямое подтверждение эффективности принятых мер, — подчеркнул заместитель губернатора Игорь Сорокин.

В ближайшие три года власти планируют построить в регионе 75 новых спортивных комплексов и бассейнов. Кроме того, в мае для ветеранов СВО организуют масштабный фестиваль «Кубок защитников Отечества».

Подпишись на нас в MAX и Telegram.