В реках Пермского края наблюдается значительное повышение уровня воды

На реках южной части Прикамья фиксируют существенный рост уровней воды, сообщает телеграм-канал «Опасные природные явления Пермского края».
Как рассказал доктор географических наук Андрей Шихов, в нижнем течении реки Бабка (пост Моховое) за последние 12 часов уровень воды повысился на 80 сантиметров. За четыре дня подъём составил уже 300 сантиметров.
На реке Буй в селе Трегубовка Куединского муниципального округа зафиксирован подъём уровня воды на 40 сантиметров за последние 12 часов. С начала половодья рост превысил два метра.
Как отметил Андрей Шихов, за последние 12 часов наиболее значительный подъём уровня воды зафиксирован в реке Сылва в Кунгуре — он составил один метр. При этом, по словам эксперта, рост уровня там только начинается. В реке Ирень, которая также находится в Кунгуре, за последние сутки уровень воды повысился на 120 сантиметров, а с начала половодья — на 250 сантиметров.
«На всех реках южной части края формирование основного пика ожидается во второй половине следующей недели. Ключевое влияние на величину пика и точную дату его прохождения будет иметь температурный фон и количество осадков 8−10 апреля, с которым пока сохраняются большие неопределённости», — объяснил Андрей Шихов.