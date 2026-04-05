В реках Пермского края наблюдается значительное повышение уровня воды

По словам эксперта, на всех реках южной части края формирование основного пика ожидается во второй половине следующей недели.

На реках южной части Прикамья фиксируют существенный рост уровней воды, сообщает телеграм-канал «Опасные природные явления Пермского края».

Как рассказал доктор географических наук Андрей Шихов, в нижнем течении реки Бабка (пост Моховое) за последние 12 часов уровень воды повысился на 80 сантиметров. За четыре дня подъём составил уже 300 сантиметров.

На реке Буй в селе Трегубовка Куединского муниципального округа зафиксирован подъём уровня воды на 40 сантиметров за последние 12 часов. С начала половодья рост превысил два метра.

Как отметил Андрей Шихов, за последние 12 часов наиболее значительный подъём уровня воды зафиксирован в реке Сылва в Кунгуре — он составил один метр. При этом, по словам эксперта, рост уровня там только начинается. В реке Ирень, которая также находится в Кунгуре, за последние сутки уровень воды повысился на 120 сантиметров, а с начала половодья — на 250 сантиметров.

«На всех реках южной части края формирование основного пика ожидается во второй половине следующей недели. Ключевое влияние на величину пика и точную дату его прохождения будет иметь температурный фон и количество осадков 8−10 апреля, с которым пока сохраняются большие неопределённости», — объяснил Андрей Шихов.