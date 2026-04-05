Пятый сезон Юношеской футбольной лиги Приволжье стартовал на стадионе «Северный» в Нижнем Новгороде. Первенство проводится двумя параллельными турнирами — среди футболистов 2011 и 2010 годов рождения. 16 спортивных школ и академий из зоны Приволжье-Урал-Западная Сибирь примут участие в соревновании.
Турнир пройдёт по круговой системе в два круга — каждый сыграет с каждым дома и на выезде. В общей сложности будет сыграно 30 туров, последний из которых состоится 10 октября. Кроме СШОР № 8, Нижний Новгород представит спортивная школа — Академия «Пари Нижний Новгород».
«В год пятидесятилетия ШОР № 8 турнир проводится в Нижнем Новгороде. И наши ребята, которых больше 1800 воспитанников ШОР № 8, понимают куда стремиться и играют на таком высоком уровне», — сказал министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.
Возрастное ограничение: 6+.