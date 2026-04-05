В Ачинске мошенники в MAX убедили пенсионерку перевести 240 тысяч, но ее успели остановить (видео)

Пожилая жительница Ачинска едва не лишилась крупной суммы из-за телефонных аферистов, однако ее остановила директор салона связи. Историей поделились в пресс-службе МВД.

Злоумышленники, используя мессенджер MAX, сначала выманили у 77-летней женщины код из смс под видом заказа ключей для домофона, а спустя две недели убедили, что ее сбережения в опасности, и заставили перевести деньги на «безопасный счет». Обратиться за услугой сказали не в банк, где якобы работают пособники злоумышленников, а в салон сотовой связи.

В офисе пенсионерка попыталась перевести 240 тысяч рублей, но директор салона Лидия Ежова вовремя распознала схему и сообщила в полицию. Прибывшие на место правоохранители доставили женщину в отдел, где объяснили, что она была в шаге от потери денег.

Начальник полиции Ачинска Антон Юрков поблагодарил Лидию за активную гражданскую позицию и содействие. По факту покушения на хищение возбуждено уголовное дело. Личности аферистов устанавливаются.

