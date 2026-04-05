Мишина и Галлямов заняли 3 место на «Русском вызове» с помощью зрителей

Бронзовые призёры Олимпиады-2022 Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли третье место на турнире шоу-программ «Русский вызов-2026» в Санкт-Петербурге. Но стать призёрами им помогла только мощная поддержка зрителей.
Выступления всех участников «Русского вызова» параллельно оценивали два жюри: творческое, куда входили известные личности из мира искусства, и спортивное — профессионалы из мира фигурного катания. На заключительном этапе к баллам двух судейских команд добавлялись голоса зрителей в «Юбилейном», которые могли таким образом поддержать понравившийся номер.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов завели зал с первого аккорда. В номере, поставленном Игорем Бобриным и Натальей Бестемьяновой, они в костюмах пилота и стюардессы спускались по трапу из авиалайнера «Мишки Airlines». Затем «Стюардессу по имени Жанна» сменило «Чито-грито» из легендарного фильма «Мимино». И зрители, включая членов жюри, аплодировали в такт любимым композициям. Не забывали Настя с Сашей и о сложных парных элементах.
Однако творческие арбитры поставили их лишь на тринадцатое место, а спортивные — на седьмое-восьмое из 26 участников. С учётом же зрительского голосования, где Мишина — Галлямов стали вторыми, они с общей суммой 28,43 балла заняли третье призовое место. Кроме того, Анастасия с Александром были названы лучшей спортивной парой этого турнира.
Абсолютным победителем «Русского вызова» (набрав 29,26 балла), обладателем приза зрительских симпатий и лучшим одиночником стал Пётр Гуменник, выступавший в образе Терминатора.