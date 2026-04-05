Мишина и Галлямов заняли 3 место на «Русском вызове» с помощью зрителей

Анастасия Мишина и Александр Галлямов завели зал с первого аккорда. В номере, поставленном Игорем Бобриным и Натальей Бестемьяновой, они в костюмах пилота и стюардессы спускались по трапу из авиалайнера «Мишки Airlines». Затем «Стюардессу по имени Жанна» сменило «Чито-грито» из легендарного фильма «Мимино». И зрители, включая членов жюри, аплодировали в такт любимым композициям. Не забывали Настя с Сашей и о сложных парных элементах.