В понедельник «Рапунцель» принесёт в Калининградскую область штормовой ветер с порывами до 24 м/с

Вслед за ливнями в регионе может снова пойти снег.

В ближайшие сутки погоду в регионе будет определять циклон «Рапунцель»: уже к вечеру ожидаются интенсивные дожди, а в понедельник резко усилится ветер. Об этом телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщает в воскресенье, 5 апреля.

По данным синоптиков, после прохождения холодного фронта в регион придёт северный воздух. Из-за этого в понедельник температура понизится до +4…+8 градусов, а порывы ветра могут достигать 20−24 м/с. На фоне похолодания местами ожидаются дождь, крупа и мокрый снег.

Синоптики предупреждали, что с начала следующей недели погода в Калининградской области постепенно начнёт меняться. Антициклон сместится к Скандинавии и северной Атлантике, а над Восточной Европой сформируется область пониженного давления.