Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последствия паводка устраняют в Выксе и Кулебаках

Всего в Нижегородской области затопило более 400 приусадебных участков.

Из-за весеннего паводка в ряде районов Нижегородской области наблюдается напряженная ситуация с подтоплениями. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Обстановку в районах проверил начальник регионального управления МЧС Валерий Синьков. К примеру, в поселке Проволочное в Выксунском округе вода подошла вплотную к жилым домам. Спасателям и коммунальщикам приходится ее откачивать, чтобы не было подтопления. Ситуация находится под контролем.

Всего в регионе затоплены 11 низководных мостов, два участка автодорог, 402 приусадебных территории.

Ранее мы писали, что мост через реку Леметь у поселка Гремячево в Кулебаках закрыли из-за подъема уровня паводковых вод.