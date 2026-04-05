Последствия паводка устраняют в Выксе и Кулебаках

Из-за весеннего паводка в ряде районов Нижегородской области наблюдается напряженная ситуация с подтоплениями. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Обстановку в районах проверил начальник регионального управления МЧС Валерий Синьков. К примеру, в поселке Проволочное в Выксунском округе вода подошла вплотную к жилым домам. Спасателям и коммунальщикам приходится ее откачивать, чтобы не было подтопления. Ситуация находится под контролем.
Всего в регионе затоплены 11 низководных мостов, два участка автодорог, 402 приусадебных территории.
