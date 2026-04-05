В Красноярске обновят крупнейшую площадку для собак на Татышеве

В Красноярске на территории Татышев-парка планируют обновить площадку для занятий с собаками. Вопросы модернизации обсудили на рабочей встрече с представителями Красноярской федерации собаководства. На данный момент площадке требуются обновления. На территории планируется демонтировать устаревшие конструкции, отремонтировать ограждения и отдельные элементы, установить дополнительные скамейки и трибуны, а также благоустроить территорию. Как отмечают участники встречи, площадка должна стать более современной, безопасной и удобной как для владельцев собак, так и для спортсменов. В администрации Татышев-парка сообщили, что готовы поддержать федерацию собаководства в реализации этих изменений.