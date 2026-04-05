После ливня в Волгограде закрылся салон красоты: погода убила бизнес

В Дзержинском районе Волгограда после ливня закрылся салон красоты. Помещение затопило, вода повредила оборудование и испортила свежий ремонт. Салон закрыт на неопределенный срок.
По словам владелицы, пострадали не только они. В том же здании работают аптека, суши-бар, пункт выдачи заказов и еще несколько салонов — все они тоже оказались под ударом стихии.
Сейчас собственник здания и предприниматели решают вопрос компенсации с управляющей компанией. Кто понесет расходы на восстановление — пока неясно.
Ранее сообщалось, что первый апрельский дождь буквально утопил Волгоград.