Более 480 кг фруктов и орехов не пустили в Самару из-за нарушений

В марте 2026 года сотрудники Россельхознадзора пресекли попытки ввезти в Самару больше 480 килограммов растительной продукции, которая не соответствовала фитосанитарным требованиям. Запрещённые товары нашли в ручной клади пассажиров, прилетевших из Таджикистана, Узбекистана и Грузии.
В список попали яблоки, груши, виноград, лимоны, гранаты, свежая и сушёная зелень, курага, сушеные абрикосы с косточкой, орехи, сухофрукты, фисташки, миндаль, арахис, изюм, ядра абрикосовых косточек, грецкие орехи, специи, чай и крупы.
В ведомстве напомнили, что для подкарантинной продукции из некоторых стран действуют временные ограничения на ввоз в багаже и ручной клади. Это сделано, чтобы в страну не попали опасные вредители и болезни растений. Вся продукция, которую везли с нарушениями, на территорию России не допустили. Всего же с начала 2026 года в аэропорту Курумоч уже выявили 633 такие партии общим весом больше 1,4 тонны.