Православные Петербурга пришли в храмы в Вербное воскресенье

С раннего утра в храмах города проходили торжественные божественные литургии, на которые собрались сотни прихожан. В руках у людей — пушистые веточки вербы, символизирующие пальмовые ветви, которыми жители Иерусалима встречали Спасителя.
Корреспондент «МК в Питере» побывал в церкви Рождества Христова на улице Коллонтай в Невском районе, недалеко от станции метро «Проспект Большевиков». По пути от торгового центра «Лондон Молл» ему встречалось много людей, которые несли в руках пучки вербы. Шли семьями, с детьми и пожилыми родственниками — праздник считается семейным и особенно почитается в православной традиции.
Внутри храма людей было достаточно много, но при этом передвигаться можно было совершенно свободно, без давки. Основная часть прихожан уже побывала на ранней литургии, а сейчас в храм пришли те, кто проснулся позже, но тоже хочет прикоснуться к празднику. Чувствовалась особая праздничная атмосфера: горят свечи, в воздухе — запах ладана и весенней свежести от освящённых веточек. Длинная очередь выстроилась в церковную лавку — прихожане запасались свечами и иконами. Много верующих стояло у свечника (кануна), где поминают усопших родственников.
Пасха в этом году наступит 12 апреля. А пока петербуржцы несут домой освящённую вербу — её принято хранить весь год за иконами как защиту от болезней и бед.
Ранее сообщалось, что у храмов Петербурга развернулась бойкая торговля вербой. Корреспондент «МК в Питере» обнаружил сразу шесть нелегальных торговых точек прямо у ворот святыни.