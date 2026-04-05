Православные Петербурга пришли в храмы в Вербное воскресенье

Внутри храма людей было достаточно много, но при этом передвигаться можно было совершенно свободно, без давки. Основная часть прихожан уже побывала на ранней литургии, а сейчас в храм пришли те, кто проснулся позже, но тоже хочет прикоснуться к празднику. Чувствовалась особая праздничная атмосфера: горят свечи, в воздухе — запах ладана и весенней свежести от освящённых веточек. Длинная очередь выстроилась в церковную лавку — прихожане запасались свечами и иконами. Много верующих стояло у свечника (кануна), где поминают усопших родственников.