В Красноярском крае репродуктивную диспансеризацию прошли 47 тысяч жителей: более 29 тысяч мужчин и 18 тысяч женщин, преимущественно в возрасте от 18 до 34 лет. Такие данные за первые два месяца текущего года озвучили в региональном минздраве.
Как и любая диспансеризация, эта проводится в два этапа. Первый — базовый, когда мужчина или женщина сдает анализы и проходит осмотр профильного врача. Но если обнаружены отклонения, то пациента направляют на второй, более углубленный этап. Здесь проходят ультразвуковое исследование, сдают дополнительные анализы, проводят дополнительную консультацию у специалиста.
Возраст такой диспансеризации — от 18 до 49 лет. Если пара планирует ребенка, необходимо пройти полный скрининг. Диспансеризация бесплатная, а записаться на нее можно через портал «Госуслуги» или в регистратуре женской консультации или в поликлинике по месту жительства.