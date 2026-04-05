На берегу озера Круглого в Подмосковье возведут учебно-тренировочную базу

Строительство новой учебно-тренировочной базы началось на берегу озера Круглого в деревне Мышецкое городского округа Химки. Работы проводятся в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Общая площадь объекта составит 12,8 гектара. На территории разместят четыре футбольных поля с системами подогрева, что позволит спортсменам тренироваться круглый год. Также для атлетов возведут четырехэтажное здание общей площадью более 14 тыс. кв. м.
Комплекс будет полностью автономен и получит собственную котельную, водозаборный узел и трансформаторную подстанцию. Завершить строительство планируют к 2029 году.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.