В Нижегородской области под воду ушли уже более 400 приусадебных территорий, 11 низководных мостов и несколько участков автодорог, сообщает ГУ МЧС России по региону в своём канале в MАХ.
В ведомстве при этом отметили, что на данный момент в результате половодья погибших и пострадавших людей нет. Эвакуация жителей в пункты временного размещения пока не требуется.
В регионе сейчас организован круглосуточный сбор и мониторинг информации. «Также проводится ежедневный контроль за работой муниципальных оперативных групп, следящих за паводковой обстановкой», — говорится в сообщении МЧС.