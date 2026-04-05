В городе Покачи в ХМАО состоялся межмуниципальный форум предпринимателей

Форум состоялся 14−15 марта и объединил около 40 предпринимателей из Сургута, Нефтеюганска, Когалыма, Ханты-Мансийска, Лангепаса и Покачей. Для участников подготовили насыщенную образовательную программу от приглашенных спикеров. В нее вошли тренинги, мастер-классы и деловые игры. Предприниматели обсуждали коллаборации, инвестиционную привлекательность проектов и развитие эмоционального интеллекта.