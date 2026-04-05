В городе Покачи в ХМАО состоялся межмуниципальный форум предпринимателей

Межмуниципальный форум предпринимателей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «B2B» прошел в городе Покачи, сообщили в городской администрации. Поддержка предпринимательских инициатив и развитие малого и среднего бизнеса входят в число задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Форум состоялся 14−15 марта и объединил около 40 предпринимателей из Сургута, Нефтеюганска, Когалыма, Ханты-Мансийска, Лангепаса и Покачей. Для участников подготовили насыщенную образовательную программу от приглашенных спикеров. В нее вошли тренинги, мастер-классы и деловые игры. Предприниматели обсуждали коллаборации, инвестиционную привлекательность проектов и развитие эмоционального интеллекта.
Кроме того, для гостей организовали экскурсию по городу, на которой представили зимние развлечения горнолыжного комплекса «Урман». Предприниматели могли прокатиться на оленьих упряжках и «северном банане» — надувном аттракционе, предназначенном для катания по снегу.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.