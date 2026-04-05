В 3 районах Самары опубликовали списки укрытий на случай ракетной опасности

В Самаре начали публиковать официальные перечни укрытий на случай воздушной тревоги. Документы уже появились для трёх районов города и размещены на сайтах районных администраций. В остальных районах такие списки пока не опубликованы.
Речь идёт о списках защитных сооружений и подвальных помещений, куда жителям рекомендуется направляться при сигнале опасности. В частности, в Октябрьском районе соответствующий перечень уже доступен для скачивания. Однако сам документ представляет собой объёмную таблицу со сложной структурой: адреса укрытий указаны в отдельных столбцах и дублируются для разных домов, из-за чего быстро сориентироваться в списке затруднительно.
Чтобы упростить навигацию, редакция samara.aif.ru адаптировала информацию, выделив уникальные адреса укрытий и указав тип помещений. Этот список вы можете найти здесь.
При этом в официальной версии документа жители могут найти свой дом и уточнить, к какому именно укрытию он закреплён — это позволяет определить ближайшее безопасное место.
Публикация таких списков проходит на фоне участившихся сообщений об угрозах с воздуха и введения режимов беспилотной опасности в регионе. Власти напоминают, что при сигнале тревоги важно заранее знать расположение ближайшего укрытия и соблюдать рекомендации служб безопасности.