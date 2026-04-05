В Воронежской области объявлен «желтый» уровень опасности из-за шквалистого ветра

В понедельник, 6 апреля, регион накроет сильный ветер.

В Воронежской области введено предупреждение о неблагоприятных погодных условиях: в понедельник, 6 апреля, регион накроет сильный ветер. По прогнозам метеорологов, период особой бдительности продлится с 06:00 до 18:00. Жителей предупреждают о порывах западного и юго-западного направлений, скорость которых будет достигать 15−17 м/с. Об этом свидетельствуют прогностическая карта ЦФО.

Напомним, что начало недели в регионе выдастся контрастным. Несмотря на штормовые порывы и небольшие дожди, в понедельник сохранится аномальное тепло — днем столбики термометров поднимутся до +12…+17°C. Однако ночные показатели все еще балансируют на грани заморозков (до −1°C).

Кстати, накануне желтый уровень погодной опасности объявляли из-за густого тумана. Он накрыл регион минувшей ночью.