В Воронежской области объявлен «желтый» уровень опасности из-за шквалистого ветра

В Воронежской области введено предупреждение о неблагоприятных погодных условиях: в понедельник, 6 апреля, регион накроет сильный ветер. По прогнозам метеорологов, период особой бдительности продлится с 06:00 до 18:00. Жителей предупреждают о порывах западного и юго-западного направлений, скорость которых будет достигать 15−17 м/с. Об этом свидетельствуют прогностическая карта ЦФО.
Напомним, что начало недели в регионе выдастся контрастным. Несмотря на штормовые порывы и небольшие дожди, в понедельник сохранится аномальное тепло — днем столбики термометров поднимутся до +12…+17°C. Однако ночные показатели все еще балансируют на грани заморозков (до −1°C).
Кстати, накануне желтый уровень погодной опасности объявляли из-за густого тумана. Он накрыл регион минувшей ночью.