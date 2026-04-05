В России впервые родились однояйцевые четверняшки

«На сроке 32 недели на свет появились четыре очаровательные сестренки. По расчетной статистике, монохориальная (однояйцевая) четверня — один случай на 15,5 миллиона родов. В стране не описано таких уникальных родов», — написало медучреждение в соцсети «ВКонтакте».