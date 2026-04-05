Красноярца будут судить за выброшенный при виде полицейских «шоколад»

В Красноярске завершили расследование уголовного дела против 26-летнего мужчины, обвиняемого в незаконном хранении наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в краевой полиции.
Инцидент произошел в январе на улице Светлова, когда сотрудники ДПС заметили молодых людей. Один из них при виде патрульных бросил сверток в снег и попытался скрыться.
Задержанный пояснил, что в свертке находится наркотик, который он приобрел для личного употребления. Экспертиза показала, что изъятое — синтетическое вещество под названием «шоколад» весом почти 10 граммов.
Ранее мужчина не был судим. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд.
