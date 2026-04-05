Еще 2 храма в Ярославской области украсили архитектурной подсветкой

Архитектурно-художественная подсветка появилась еще на двух храмах в Ростовском округе Ярославской области и в Заволжском районе Ярославля, сообщили в региональном департаменте культуры. Визуальное художественное оформление исторических зданий играет важную роль в популяризации культурного наследия и соответствует задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Архитектурная подсветка уже установлена и работает на церкви Андрея Стратилата в селе Сулость. В церкви Благовещения Пресвятой Богородицы в Яковлевской слободе Ярославля завершается этап пусконаладки оборудования.
«Подсветка решает сразу несколько задач. Это и сохранение наследия, и привлечение внимания к нашей архитектуре, и создание комфортной, красивой городской среды. Знаковые здания и памятники гармонично включены в современное пространство и одновременно рассказывают о богатой истории и культуре нашего региона», — рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Оба здания имеют статус объектов культурного наследия. При монтаже архитектурной подсветки были учтены требования по сохранению исторического облика памятников. Отметим, что работа по визуальному художественному оформлению знаковых сооружений ведется в регионе по инициативе губернатора. В числе объектов, украшенных в 2025 году, — церковь Димитрия Солунского в Ярославле, церковь Тихвинской иконы Божией Матери в Ростове Великом и Музей леса в Пречистом.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.