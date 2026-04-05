Рейс Azur Air из Пхукета в Красноярск задерживают до 6 апреля

Рейс авиакомпании Azur Air ZF 2972 должен был вылететь из Красноярска ещё 3 апреля, но его переносят уже несколько раз. Согласно онлайн-табло красноярского аэропорта, задержка сохранится и завтра, 6 апреля. Точное время вылета не называется.
Пассажиры находятся в неведении: авиакомпания не объясняет причины сдвигов и не называет новую дату.
При этом в последних новостях на официальном сайте перевозчика говорится о повышении регулярности полётов до 97,4% за неделю с 23 по 29 марта 2026. Но о проблемах красноярского рейса из Таиланда не упоминается.