Шторм в Волгограде 5 апреля: ливни, град и ветер до 20 м/с идут на город

Волгоградцам стоит подготовиться к непогоде. Главное управление МЧС России по Волгоградской области объявило экстренное предупреждение: с 13:20 5 апреля 2026 года и до конца суток в отдельных районах региона ожидается опасный комплекс метеоявлений.
Синоптики прогнозируют ливни и сильные дожди. К ним добавятся гроза, град и порывы ветра до 20 м/с. Спасатели призывают жителей региона соблюдать осторожность. Пешеходам рекомендуют переходить дорогу только по переходам и быть внимательнее на улице.
Водителям напоминают: нужно соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и снижать скорость вблизи школ и детских садов.
Если случится чрезвычайная ситуация, звоните в экстренную службу по номеру 101.
