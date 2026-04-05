Более 600 новых жизней спасли в Нижегородской области за 2025 год

В Нижегородской области запущен проект «Скорая демографическая помощь», который помогает женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, получить бесплатную психологическую, социальную и юридическую поддержку. Благодаря такой работе в 2025 году удалось сохранить более 600 жизней. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале.
За сухими цифрами — реальные судьбы. Одна из историй связана с многодетной семьёй, где супруги уже воспитывали пятерых детей и ждали двойню. Ситуация в семье обострилась: старшие дети не поддержали решение сохранить беременность. На помощь пришли специалисты Института демографического развития — они провели семейные консультации, помогли наладить отношения и подготовиться к родам. Семье также предоставили няню.
Сегодня родители воспитывают шестерых дочерей и сына. Несмотря на непростые условия, в доме царят забота и поддержка. Власти подчёркивают: адресная помощь и внимание к каждой семье позволяют находить решения даже в самых сложных обстоятельствах.