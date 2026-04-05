«Цена не должна была превысить 20 рублей, а обувь продавалась за 100 — 230 рублей». В Минске налоговики выявили нарушения в работе магазина кроссовок

В Минске налоговики наложили арест на товары для спорта, которые продавались в магазине одного из минских торгово-развлекательных центров. Как сообщает Управление оперативных мероприятий инспекции МНС по Минску, кроссовки приобреталась в Москве по цене 200 российских рублей (примерно 7,4 белорусских рубля), и с этой же суммы предприниматель уплачивался ввозной НДС. Предельная розничная цена такой спортивной обуви должна была составить порядка 20 белорусских рублей, а на ценниках стояли цифры от 100 до 230 рублей.
Кроме того, спортивная обувь и одежда продавалась с нарушениями требований законодательства о маркировке таких товаров.
Так, стоимость товаров без маркировки составила порядка 400 000 рублей. Чуть менее 25 000 рублей составил размер сокрытой от налогообложения выручки. Фактически кассовое оборудование эксплуатировалось не по месту нахождения, указанному при регистрации.
Предприниматель и виновные работники будут привлечены к административной ответственности. Будут взысканы и недоплаченные налоги.
В качестве обеспечительной меры на товары стоимостью порядка 190 000 рублей наложен арест.
