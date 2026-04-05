«Цена не должна была превысить 20 рублей, а обувь продавалась за 100 — 230 рублей». В Минске налоговики выявили нарушения в работе магазина кроссовок

В Минске налоговики наложили арест на товары для спорта, которые продавались в магазине одного из минских торгово-развлекательных центров. Как сообщает Управление оперативных мероприятий инспекции МНС по Минску, кроссовки приобреталась в Москве по цене 200 российских рублей (примерно 7,4 белорусских рубля), и с этой же суммы предприниматель уплачивался ввозной НДС. Предельная розничная цена такой спортивной обуви должна была составить порядка 20 белорусских рублей, а на ценниках стояли цифры от 100 до 230 рублей.