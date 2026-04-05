Житель Красноярска вернет стоимость обучение на кинолога

Суд взыскал с уволившегося полицейского более 23 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Житель Красноярска вернет стоимость обучения. Молодой человек собирался стать кинологом, но не получилось. Подробности рассказали в объединенной пресс-службе судов Красноярского края. Как говорится из релиза, с августа 2021 года по апрель 2025 года гражданин проходил службу в полиции в качестве кинолога полка патрульно-постовой службы.

Более того, он даже получил профильное образование в период с 2022 по 2024 годы в Сибирском юридическом институте МВД России, обучение за счет федерального бюджета.

И вот в апреле 2025 года он вдруг пишет рапорт об увольнении по собственному желанию. При этом он не дослужил до конца срока, установленного в контракте. Получается, что затраты не отработал. По решению суда он должен вернуть МВД России 23 262,74 рублей — та самая неотработанная им часть расходов на обучение.