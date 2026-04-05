В Пермском округе Прикамья стартует ремонт моста через реку Платошинку

Протяженность объекта — 19 метров.

Источник: Национальные проекты России

Капитальный ремонт моста через реку Платошинку в Пермском округе Пермского края начнется в ближайшее время. Протяженность объекта, который приведут в порядок по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», составляет 19 метров, сообщили в региональном министерстве транспорта.

В рамках ремонта планируется восстановить ослабленный и поврежденный слой бетона, обновить тротуарные плиты пешеходной зоны, отремонтировать опоры, пролетные строения и мостовое полотно, обустроить подходы к сооружению.

Мост, расположенный на Сибирском тракте в селе Платошино, был построен в 1997 году. Рядом с переправой находятся жилые дома и социально важные объекты: библиотека, администрация, дом спорта и другие. Кроме того, дорога через мост соединяет село с деревней Усть-Курашим.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.